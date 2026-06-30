Il Real Madrid non ha ancora finito il lavoro sul mercato, pur avendo già ingaggiato ufficialmente Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Bernardo Silva, oltre ad aver già apparecchiato tutto per l'acquisto di Denzel Dumfries. E proprio dall'Inter potrebbe arrivare il quinto colpo dell'estate, secondo AS.com, che parla di Alessandro Bastoni come obiettivo prioitario per completare la difesa da mettere a disposizione di José Mourinho in vista della prossima stagione. Un nome, quello dell'italiano, che ha preso quota dopo l'infortunio di Nico Schlotterbeck.

Tuttavia, si legge sul quotidiano della capitale spagnola, il club di Florentino Perez prima di muovere passi concreti in direzione Milano deve procedere con le cessioni per un fatto puramente matematico, sia dal punto di vista finanziario che in termini di numero di posti in rosa. Uno scenario noto al giocatore che, stando ad AS, sa dell'interesse del Madrid ma è consapevole del fatto che dovrà pazientare prima che l'offerta ufficiale venga effettivamente messa sul piatto. L'affare, sostengono sempre i colleghi iberici, potrebbe essere finalizzato sui 60 milioni di euro.

"Il club italiano è a conoscenza dell'interesse del Real Madrid per il difensore centrale e, soprattutto, del desiderio del giocatore di cambiare squadra. Non è una novità, visto che l'Inter aveva dato a Bastoni il permesso di negoziare il suo futuro durante la stagione. Il giocatore aveva infatti intavolato delle trattative con il Barcellona, ​​che però non si sono concretizzati", scrivono su AS.com.

Una versione tutta da confermare, anche alla luce delle parole rilasciate dal procuratore del giocatore, Tullio Tinti, appena ventu giorni da davanti alla sede dell'Inter, in Viale della Liberazione: "Resta sicuramente all'Inter, ha un contratto. Poi nel calcio può succedere di tutto, però... Bastoni interessa a tutte le grandi, il problema non è quello. Ma lui è felice dov'è, poi nella vita non si sa mai ma lui è supercontento all'Inter. È la sua casa".