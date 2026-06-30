FcInterNews ha intervistato Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, autore e scrittore per commentare le ultime vicende del calciomercato nerazzurro. Dalle parole di Ausilio alle strategie di Oaktree in vista della nuova stagione, il focus su cosa dobbiamo aspettarci in estate.

Spazio anche al nuovo libro "Morte e miracoli del numero 3", scritto da Vanni. Un noir teso e avvincente che unisce cronaca nera, giudiziaria e sportiva, dove il calcio è solo la facciata di qualcosa di molto pericoloso.