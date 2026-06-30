Torna a far rumore il nome di Alessandro Bastoni in terra iberica, dove sono ripartiti i rumors sul futuro del difensore dell'Inter. Come ormai più e più volte raccontato, sul difensore nerazzurro c'è il forte interesse del Real Madrid di José Mourinho, che al netto delle cessioni alle quali dovrà far fronte prima di procedere con l'eventuale affondo per il difensore azzurro si fa forte della volontà del giocatore di cambiare aria (LEGGI QUI). Secondo le ultime indiscrezioni fatte circolare da AS, l'Inter sarebbe al corrente della situazione, compreso il desiderio del giocatore di iniziare una nuova avventura professionale. Versione però tutta da confermare e frenata prontamente da Sportitalia.

Secondo SI infatti, nonostante il concreto apprezzamento di José Mourinho e del Real Madrid, al momento non c’è stato nessun contatto tra i club per intavolare una trattativa per il difensore, che qualche settimana fa sembrava essere stato blindato dalle dichiarazioni del suo agente che ha parlato di permanenza a Milano (RILEGGI QUI).