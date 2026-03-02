Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Avellino, l'allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa ha parlato di Filip Stankovic, portiere passato a titolo definitivo al club lagunare dall'Inter lo scorso giugno. L'ex nerazzurro si è distinto nell'ultima gara di Serie B giocato dal suo Venezia in casa del Sudtirol, dove la squadra di Stroppa è stata salvata da un suo intervento 'miracoloso', come lo ha definito l'allenatore.

Da un allenatore che ha vinto tanti campionati, quanto è fondamentale avere un portiere di livello alto in Serie B?

"Credo che adesso il portiere si è evoluto anche per la scelta di chi come noi vuole fare un certo tipo di gioco. Si cerca di prenderlo più completo possibile e credo che Filip rispetti in toto tutte queste cose qua. Una battuta banale potrebbe essere che, prima di tutto, devono mettere le mani nei guanti e, quindi, cercare di parare. Sabato, Filip non è praticamente mai stato impegnato e nell'occasione determinante per il risultato ha tirato fuori un miracolo, se vogliamo. Ha fatto una grandissima parata così come Cragno in un paio di occasioni: nel primo tempo, su Doumbia, ha fatto una parata incredibile. Sono contento anche per Cragno che, dopo tanto tempo, è tornato a giocare e sicuramente è un portiere importante. Per quanto riguarda Filip, ha fatto parate determinanti e per una squadra come la nostra, che concede davvero poco, essere concentrato e pronto come sta facendo è importante. Sta diventando un giocatore determinante".