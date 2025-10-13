Filip Stanojevic, direttore tecnico delle nazionali giovanili del Montenegro, torna su Tuttosport sulla rete segnata da Vasilije Adzic all'Inter durante la sfida contro i bianconeri. "La Juventus ha molti tifosi in Montenegro e ancora di più da quando Vasilije gioca con loro. In tanti hanno guardato quella partita solo per lui. Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, tutto il Paese ha festeggiato. Non è stata solo una vittoria della Juventus, ma è sembrata la vittoria di un’intera piccola nazione: un momento unico. Ma ne arriveranno altri, ne sono certo".