Questa sera, la Svizzera potrebbe diventare la prima nazionale europea a strappare il pass per il Mondiale 2026. Per riuscirci, gli elvetici dovranno tornare dalla trasferta di Lubiana, che li metterà di fronte alla Slovenia, con tre punti in tasca, sperando che il Kosovo nel frattempo non batta la Svezia. Un match point che il ct Murat Yakin non vuole sprecare, come si può apprezzare dalle scelte di formazione prese per l'appuntamento odierno: spazio ai titolarissimi, compreso il difensore dell'Inter Manuel Akanji, che guiderà la difesa a quattro completata da Elvedi, Rodriguez e Widmer. 

Sezione: Focus / Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 19:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
