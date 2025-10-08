Prime parole da nuovo Direttore della sezione calcio maschile dell'Atletico Madrid per Mateu Alemany, che in un video pubblicato sui canali social dei Colchoneros si presenta così alla sua nuova squadra: "È una sfida enorme e voglio ricambiare con il mio lavoro e il mio impegno. Quando ho lasciato il Barcellona, avevo chiaro che il mio passo successivo sarebbe stato un grande club. Ho posto l'asticella per arrivare in uno dei più grandi club d'Europa, in un club con il potenziale per competere per tutto. Questo processo mi ha portato qui", ha commentato, ricordando la sua ultima tappa ai vertici del calcio, durante la quale ha partecipato alla conquista di tre titoli fino al 2023.
"Sono una persona estremamente esigente e molto ambiziosa. Non pongo mai limiti ai miei obiettivi", ha ammesso, fiducioso nel piano presentato al Metropolitano: "Vedo un progetto di club, un progetto sportivo con un grande leader come DIego Pablo Simeone, e con un enorme potenziale per competere a tutti i livelli".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
