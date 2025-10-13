Sette anni fa, Denzel Dumfries faceva il suo debutto con la Nazionale dei Paesi Bassi nel match di Nations League vinto 3-0 contro la Germania. Una ricorrenza che il laterale dell'Inter ha voluto ricordare su Instagram, in un post per nulla nostalgico, ma che, anzi, guarda al futuro: "69 and counting", il messaggio del numero 22 degli Orange, ricordando il numero delle presenze fatte con la sua selezione e la volontà di aggiungerne altre. "Sono orgoglioso di rappresentare il Paese", ha aggiunto l'ex PSV.