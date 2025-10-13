Giacomo Raspadori o Francesco Pio Esposito al posto di Moise Kean contro Israele? Parlando dell'unico dubbio di formazione di Gennaro Gattuso, Andrea Stramaccioni ha spiegato perché, dal suo punto di vista, schierare l'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe una scelta migliore a livello tattico: "Il ct deve far giocare la squadra migliore - la premessa a Rai Sport dell'ex allenatore dell'Inter -. Pio Esposito è un talento straordinario, ma c'è da dire giocatore come Raspadori, che è bravo a smarcarsi più 'in basso', potrebbe dare fastidio ai due di centrocampo di Israele. Non è un discorso di sapere giocare spalle alla porta quanto di capacità di svuotare lo spazio".