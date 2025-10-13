Partecipando a un giochino della Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha 'creato' il suo giocatore perfetto scegliendo i migliori 'colleghi' per le varie skill. Ecco le risposte dell'armeno:

Velocità: Davies

Visione di gioco: Messi

Passaggio: Zidane

Fisico: Cristiano Ronaldo

Tiro: Cristiano Ronaldo 

Lancio lungo: Beckham

Intercetto: Makelele

Classe: Kakà

Leadership: Terry

Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 18:44
Autore: Mattia Zangari
