Mentre l'Italia attende la partita della Nazionale azzurra in programma per domani contro Israele, ultima della fase qualificazioni al Mondiale 2026, prima degli eventuali play off ai quali la squadra di Gattuso accederà nel caso di vittoria del match di domani, il Napoli Calcio si proietta già al ritorno del campionato di Serie A e alla prossima sfida casalinga, ovvero quella contro l'Inter. I campioni d'Italia ospiteranno i vicecampioni sabato 25 ottobre, e nella giornata di oggi, a partire dalle 12.00 i partenopei hanno dato il via alla seconda fase di vendita dei tagliandi per la sfida del Maradona. Fase d'acquisto riservata ai tifosi possessori di fidelity card.