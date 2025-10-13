L'ex giocatore del CSKA Mosca Alexander Grisin ha commentato per il quotidiano Sovetsky Sport le voci sull'interesse di club stranieri per il centrocampista Kirill Glebov, nel mirino anche di società italiane come Inter e Atalanta: "È interessante, certo, ma finché non c'è un contratto, non c'è niente di cui parlare. Da cinque anni parliamo di qualcuno che sta per andarsene, ma nessuno se ne va. Glebov ha giocato solo una manciata di partite, otto su undici. Per entrare in un club di alto livello, servono almeno un anno e mezzo o due in cui trovi continuità di impiego nel tuo campionato e puoi dimostrare qualità".