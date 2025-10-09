Clamoroso ribaltone sulla panchina del Monaco e di conseguenza anche su quella dell’Union Saint-Gilloise, formazione che affronterà l’Inter in Champions. Come raccolto da Fabrizio Romano, infatti, sarà Sebastien Pocognoli - allenatore dell’Union - a prendere il posto di Adi Hutter sulla panchina del Monaco. 

Si attende ormai solo l’ufficialità, dopodiché il Saint-Gilloise dovrà trovare una nuova guida tecnica. Per il Monaco si era parlato anche di Thiago Motta, ma alla fine sono state fatte altre scelte.

Data: Gio 09 ottobre 2025 alle 12:14
