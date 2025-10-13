Questo pomeriggio è andato in scena un incontro per il nuovo San Siro tra una delegazione di Inter e Milan, con rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, il Sindaco di Milano Beppe Sala, Lord Norman Foster e David Manica.

"Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo", la dichiarazione rilasciata da Lord Norman Foster e David Manica, delegati dei due studi incaricati dai club della progettazione del nuovo stadio di Milano.