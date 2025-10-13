È fortemente scettico Vladimir Ponomarev, colonna storica del CSKA Mosca, davanti alle voci che vorrebbero il talento della squadra dell'Armata Rossa Kyrill Glebov pronto a tentare l'avventura in un top club europeo, con Inter e Atalanta date sulle sue tracce: "In questo momento, Glebov non dovrebbe assolutamente nemmeno prendere in considerazione l'idea di trasferirsi in Europa. Deve maturare davvero nel campionato russo. Perché Kirill dovrebbe andare in Italia a 19 anni? Rovinerebbe solo il ragazzo... Lì non proverebbero pietà per lui. Glebov verrebbe sfruttato. Qui può riposare e recuperare da qualche parte, ma in Europa deve lavorare sodo ogni partita. Se Glebov ha 19 anni ora, allora non dovrebbe pensare di trasferirsi prima dei 23, se solo lo volesse. Ma la domanda è: perché andare lì?".