Intervenuto sulle frequenze di Repubblica, l'ex centrocampista Blerim Dzemaili ha parlato così della lotta al vertice, analizzandola nel dettaglio: "Il Napoli è forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno. Di sicuro l’Inter è più abituata e già lo scorso anno ha conteso lo scudetto fino all’ultima giornata. Poi c’è il Milan: ha un grande allenatore come Allegri".