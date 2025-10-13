Dopo il cammeo contro la Corea del Sud di venerdì scorso, Carlos Augusto avrà la sua prima chance da titolare con la Nazionale brasiliana sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Secondo quanto filtra dal ritiro verdeoro, alla vigilia del test amichevole contro il Giappone, il ct ha provato una formazione completamente rivoluzionata rispetto a quella scesa in campo dal via a Seul con ben otto modifiche e i soli Casemiro, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior confermati. Se le indiscrezioni verranno confermate domani (fischio d'inizio ore 12.30 italiane), il laterale mancino dell'Inter prenderà il posto di Douglas Santos. Lo riporta Globo Esporte.

PROBABILE BRASILE: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli.