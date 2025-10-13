Lautaro Martinez che abbraccia Pio Esposito e consegna la fascia da capitano a Barella al momento della sua uscita dal campo. Il quadro perfetto per celebrare il presente e il futuro dell'Inter.

Tutto questo è immortalato in uno scatto che lo stesso club nerazzurro ha voluto diffondere sui propri canali social. "Investitura nerazzurra", si legge nella didascalia.

Ma non solo per il passaggio della fascia dal braccio di Lautaro a quello di Barella. Si tratta di un chiaro riferimento soprattutto a Pio Esposito, oggi considerato da tutti il futuro dell'Inter. Il giovane che un giorno sogna di diventare come Lautaro e Barella e chissà anche capitano dell'Inter un giorno. 

