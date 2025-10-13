Lautaro Martinez che abbraccia Pio Esposito e consegna la fascia da capitano a Barella al momento della sua uscita dal campo. Il quadro perfetto per celebrare il presente e il futuro dell'Inter.
Tutto questo è immortalato in uno scatto che lo stesso club nerazzurro ha voluto diffondere sui propri canali social. "Investitura nerazzurra", si legge nella didascalia.
Ma non solo per il passaggio della fascia dal braccio di Lautaro a quello di Barella. Si tratta di un chiaro riferimento soprattutto a Pio Esposito, oggi considerato da tutti il futuro dell'Inter. Il giovane che un giorno sogna di diventare come Lautaro e Barella e chissà anche capitano dell'Inter un giorno.
Investitura nerazzurra pic.twitter.com/wr1M3p0Diu— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 13, 2025
Sezione: Focus / Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 18:15
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Focus
Lautaro, Barella, Esposito e la fascia da capitano. Il quadro perfetto dell'interismo: "Investitura nerazzurra"
Esposito titolare? Gattuso in conferenza non dà certezze. Poi svela: "Bastoni è voluto rimanere fino a stamani"
Gattuso si gode Esposito ma tiene i piedi per terra: "Pedala forte, ha numeri da centrocampista. Però..."
Serena: "Pio Esposito è già il presente della Nazionale. Il paragone con Vieri? Gli manca una caratteristica"
SM - Kean out per Italia-Israele, Pio Esposito in pole position per fare coppia con Retegui. C'è un'alternativa
Balotelli: "Pio Esposito ha un talento superiore, mi piacciono quelli come lui. Chivu allenatore? Ci sta"
TS - Esposito in copertina a vent'anni. Ma fuori dall'Italia i grandi talenti esplodono prima: il confronto
TS - Thuram, via al programma verso Napoli-Inter: le tappe. Domani i primi cinque rientri ad Appiano
Altre notizie
Lunedì 13 ott
- 18:44 Da Messi a Ronaldo fino a Terry e Kakà: il giocatore perfetto secondo Mkhitaryan
- 18:39 Nuovo San Siro, Manica e Foster dopo l'incontro con Inter, Milan e Sala: "Onorati, il progetto un impegno verso Milano"
- 18:30 Verso Napoli-Inter, iniziata oggi la seconda fase di vendita dei biglietti per la sfida del Maradona
- 18:15 Lautaro, Barella, Esposito e la fascia da capitano. Il quadro perfetto dell'interismo: "Investitura nerazzurra"
- 18:00 Primavera 1, la programmazione dalla 13esima alla 17esima giornata: il 30 novembre derby a pranzo
- 17:45 Bis di Esposito contro Israele? I bookies ci credono: bassa la quota per una rete domani
- 17:31 Semplici: "È da tempo che non si vedevano giocatori come Pio Esposito. Scudetto? Le favorite restano Napoli e Inter"
- 17:17 Tucano Urbano celebra la passione per l'Inter: arrivano i caschi EL'JETTIN versione nerazzurra
- 17:02 Adani: "Pio Esposito, il giocatore dalle cose giuste: è pronto e utile oggi. È una delle grandi intuizioni di Gattuso"
- 16:48 Polonia, con Urban aria nuova in Nazionale. Zielinski lo riconosce: "Ha portato molta serenità"
- 16:33 Esposito titolare? Gattuso in conferenza non dà certezze. Poi svela: "Bastoni è voluto rimanere fino a stamani"
- 16:19 Di Napoli: "Esposito è un'alternativa valida dell'Inter, altro che giovane. Chivu, bene a preferirlo a Hojlund"
- 16:04 Italia-Israele, l'Ussi: "Fiocco nero per i 250 giornalisti morti a Gaza per raccontare i fatti nel rispetto della libertà"
- 15:50 Volpi: "Thuram contro la Roma? Complicato, ma mai dire mai. Tanti paragoni per Esposito, in lui rivedo..."
- 15:35 Gattuso si gode Esposito ma tiene i piedi per terra: "Pedala forte, ha numeri da centrocampista. Però..."
- 15:21 Ancelotti: "Vogliamo vincere i Mondiali". Poi avvisa Neymar e tutto il Brasile: "Se è in forma può giocare"
- 15:07 Serena: "Pio Esposito è già il presente della Nazionale. Il paragone con Vieri? Gli manca una caratteristica"
- 14:52 Valentini: "Pio Esposito continuerà a crescere e risolverà i problemi dell'Italia". Poi punge: "Con Spalletti qualcuno..."
- 14:38 Pavard e Theo insieme: da idoli della Milano calcistica ad un addio che non lascia troppi rimpianti
- 14:23 UFFICIALE - Saint-Gilloise, salutato Pocognoli arriva il nuovo allenatore: squadra affidata a Hubert
- 14:08 Juventus, Tudor perde Bremer: lesione al menisco del ginocchio sinistro, servirà l'operazione
- 13:54 Zielinski: "Inter, il futuro dipende dalle mie gambe. Abbiamo tante partite e lotterò per avere un posto"
- 13:39 SM - Kean out per Italia-Israele, Pio Esposito in pole position per fare coppia con Retegui. C'è un'alternativa
- 13:25 Malagò: "Sono d'accordo per il nuovo stadio di San Siro. Euro 2032 un treno da non perdere"
- 13:11 Condò: "Italia, improvviso benessere tra i centravanti. Ecco perché Gattuso ha cambiato modulo"
- 12:56 CdS - Esposito, ora importa il presente. A Roma titolare con Lautaro?
- 12:42 Qui Roma - Gasperini sorride: recuperato Bailey e Wesley sta bene
- 12:28 CdS - Acerbi e De Vrij: Chivu felice, scettici muti. Il futuro? A tempo debito
- 12:13 Italia-Israele, Gattuso senza Moise Kean: l'attaccante ha lasciato il ritiro della Nazionale
- 12:00 Gli OCCHI del MONDO su ESPOSITO, troppo ESALTATO? Ecco la VERITÀ! Il derby a distanza con CAMARDA...
- 11:45 Bild - L'Eintracht Francoforte punta Bisseck: contatti in corso da tempo, si attendono sviluppi
- 11:30 Balotelli: "Pio Esposito ha un talento superiore, mi piacciono quelli come lui. Chivu allenatore? Ci sta"
- 11:16 CdS - Koné-Inter: se ne riparlerà in futuro? Intanto spunta il Psg
- 11:02 Il solito Thuram, messaggio ai compagni: "Tornate ad Appiano, mi annoio"
- 10:48 Salvatore Esposito: "Io e Seba ci siamo emozionati per il gol di Pio con la Nazionale. Sorpreso? No perché..."
- 10:34 La Stampa - Icardi, contatto col Torino: l'attaccante prepara il ritorno in Italia?
- 10:20 TS - Esposito in copertina a vent'anni. Ma fuori dall'Italia i grandi talenti esplodono prima: il confronto
- 10:06 Virdis: "Pio Esposito bellissima sorpresa. Siamo in difficoltà coi talenti, ma ho una speranza"
- 09:52 Svilar: "Esordio con Mourinho, poi De Rossi ha mantenuto la parola. Io il migliore in A? Non ci penso"
- 09:38 TS - Thuram, via al programma verso Napoli-Inter: le tappe. Domani i primi cinque rientri ad Appiano
- 09:24 La Florio, lo scout che portò gli Esposito a Brescia: "Fortissimi, ma Pio aveva qualcosa in più"
- 09:10 Zidane: "Per lo scudetto c'è anche la Juve. I fratelli Thuram? Del padre hanno solo il nome"
- 08:56 GdS - Gasperini-Chivu: dall'esonero milanese al big-match di sabato (a ruoli invertiti)
- 08:42 Ripert (prep. atl. Inzaghi): "È stato il mister a volere Dimarco. E le statistiche dell'anno scorso dicono che..."
- 08:28 GdS - L'Inter aveva in pugno Hojlund, poi la virata su Esposito: decisivo Chivu
- 08:14 GdS - Esposito fa impazzire l'Inter e non solo: in arrivo proposte indecenti, Marotta pronto a blindarlo
- 08:00 GdS - Oggi la ripresa, da domani Chivu riabbraccia i primi nazionali (con Bastoni)
- 00:00 Oggi Camarda non è Esposito. La sfida “social” e il futuro del derby di Milano
Domenica 12 ott
- 23:45 Italia, Spinazzola: "Con Gattuso un grande clima, basta fallimenti: al Mondiale dobbiamo andarci"
- 23:30 Milan, Allegri in ansia: problemi per Rabiot in Nazionale, Leao non si allena
- 23:15 Nainggolan: "Garcia perfetto per allenare il Belgio, mi piacerebbe lavorare con lui"
- 22:57 Como, Suwarso ribadisce: "Non abbiamo mai pensato che Fabregas ci avrebbe lasciato in estate"
- 22:41 InterNazionali - Vittorie per Polonia e Croazia: 90' per Zielinski, Sucic in panchina tutta la partita
- 22:27 Nela: "Il Napoli ha tutto per riconfermarsi, il Milan mina vagante. Ma l'Inter gioca meglio"
- 22:13 Alcione, Invernizzi: "Di derby contro l’Inter ne ho giocati tanti, era sempre un'emozione"
- 21:59 Compagnoni: "Napoli e Inter le grandi favorite, ma anche il Milan sta crescendo"
- 21:44 Pocognoli saluta il Saint-Gilloise, Jbari: "Per certi giocatori può essere un addio difficile da sopportare"
- 21:30 Berti protagonista alla festa dell'Inter Club L'Aquila: "Sento ancora forti emozioni tra i tifosi"
- 21:16 Elenoire Casalegno: "Interista fin da piccola, andavo in curva. Finale di Madrid? Ho rischiato di non vederla dal vivo"
- 21:02 Czachowski: "Zielinski soffre il fatto di non giocare all'Inter. Forse cambiare club è una soluzione"
- 20:46 Paesi Bassi, Malen: "Buona connessione con Dumfries, conosco le sue qualità perché..."
- 20:32 Nazionale, Bastoni (squalificato) domani mattina lascerà il ritiro azzurro: arriva la conferma ufficiale della FIGC
- 20:18 Fiorentina Women, Pinones Arce amareggiato: "Contro l'Inter meritavamo di più. Ma il calcio è così"
- 20:04 Roma-Inter vicinissima al tutto esaurito: sono 64mila i biglietti venduti per la gara di sabato
- 19:50 Paesi Bassi, altri tre passi verso il Mondiale: 4-0 facile alla Finlandia. Dumfries sempre in campo, zero minuti per De Vrij
- 19:44 Qui Napoli - L'infermeria si svuota: Politano e Buongiorno tornano col Torino, Rrahmani rientrerà per l'Inter
- 19:35 Sky - Nazionale, Bastoni (squalificato) resta con il gruppo azzurro. Domani mattina ritorno a Milano
- 19:30 InterNazionali - Croazia-Gibilterra, un po' di riposo per Sucic. Zielinski cerca la continuità: titolare in Lituania-Polonia
- 19:16 I giocatori dell'Inter a lezione di disegno del logo: promosso Matteo Darmian, male Thuram
- 19:02 Balotelli: "Non è uno scherzo giocare nell'Inter, Moratti mi ha fatto un regalo. Milan? Dovevo andare alla Juve, poi Raiola..."