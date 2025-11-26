Il presidente nerazzurro Beppe Marotta parla a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, match valido per la quinta giornata della League Phase di Champions League: "Abbiamo fatto quattro partite e 12 punti con avversari abbordabili, quello di stasera è il primo di una certa consistenza e un banco di prova per il futuro - esordisce il numero uno del Biscione -. Il percorso degli ultimi due mesi è nettamente sufficiente nelle prestazioni, forse nei risutati no. Mertito al Milan che domenica ha vinto, ma la prestazione nostra è stata ampiamente sufficiente".

Questo stadio fa venire voglia di fare ancora prima il nuovo San Siro?

"San Siro ha sempre il suo fascino, ma questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno. L'esigenza di uno stadio nuovo a Milano era indispensabile: il percorso sarà lungo, ma non possiamo dimenticare cosa ha dato San Siro in questi decenni. Lo stadio nuovo è comunque prioritario".

Abbiamo letto di Simeone che si è candidato alla panchina dell'Inter per il futuro.

"La leggo come l'ammirazione per una società che lui conosce bene e che è all'avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allentore giovane come Chivu a cui auguro di stare tanti anni all'Inter perché risponde a quello che cercavamo. Siamo contenti di lui, sono convinto che potrà stare all'Inter per tantissimi anni".