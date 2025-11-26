Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha presentato così la sfida contro l’Atletico Madrid ai microfoni di Inter TV: “Partiamo dal presupposto che in Champions League nessuna partita è facile, ora avremo delle avversarie un po’ più forti, con tutto col rispetto per quelle che abbiamo già affrontato. Cercheremo da subito di dimostrare che questo è il nostro livello, vogliamo continuare questa traiettoria”.

Come si affronta l’Atletico Madrid con questo pubblico e questo stato di forma?

“Come abbiamo fatto sempre, cercando di dare il nostro meglio e conoscendo le qualità nostre e della squadra. È una partita che spero sarà bella da vedere”.

Cosa ti manca per raggiungere la perfezione?

“C’è sempre da migliorare, in questi anni ho sempre cercato di fare quello. Se riuscissi a migliorare i gol e gli assist sarebbe perfetto”.