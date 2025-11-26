Inizia il difficile, almeno sulla carta, per l’Inter in questa Champions League, con l’Atletico Madrid che attende i nerazzurri nella cornice sempre calda del Riyadh Air Metropolitano. Arrivato ai microfoni di Prime Video, Beppe Marotta rimarca le ambizioni dell’Inter in questa competizione parlando anche dell’attualità del club.
Come si volta pagina dopo il derby?
“Nel derby bisogna salvare la prestazione ampiamente sufficiente. Questo ci dice come dobbiamo affrontare questa partita. Il Milan ha vinto il derby, l’Atletico gioca in maniera simile; speriamo che il risultato non sia uguale”.
Rispetto a due anni fa sono cambiate tante cose, cosa vorrebbe aggiungere alla storia dell'Inter?
“Stiamo continuando il nostro cammino di risalita rispetto a qualche anno fa e lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Abbiamo raggiunto vette importanti, la bandierina non l’abbiamo potuta mettere meglio ma credo che il percorso sia stato virtuoso sia nell’aspetto dei risultati sia su quello economico e patrimoniale, col taglio del nastro del percorso del nuovo stadio”.
Che consiglio darebbe a Sommer dopo tutte le voci?
“Sommer non ha bisogno di consigli, le critiche arrivano anche ai grandi portieri. Lui è stato criticato ma fa parte del gioco. Quando sbaglia il portiere spesso è gol, se sbaglia un centrocampista probabilmente la difesa rimedia. C’è la massima stima per un grandissimo giocatore e professionista. Massima serenità”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
