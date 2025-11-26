Comincia con un video emozionante con un collage di messaggi di alcuni tifosi dell'Inter l'intervista di Adriano ad Amazon Prime Video. "Sono un po' emozionato, è bello vedere che ci sono delle persone che mi vogliono bene dopo quello che ho fatto all'Inter. Sono felice di vedere che sono ancora nel cuore dei tifosi dopo tanto tempo, è un piacere enorme: li ringrazio per tutto ciò che mi hanno dato", le parole dell'Imperatore, visibilmente commosso.

Ti fai chiamare ancora l'Imperatore?

"Dopo tanto tempo tutti mi chiamano ancora così".

Seedorf si prende il merito del tuo gol al Real Madrid su punizione.

"Mi ha fatto battere la punizione che voleva calciare Materazzi. Seedorf mi ha detto 'battila tu'. Grazie Seedorf (ride, ndr)".

Il numero fatto in Valencia-Inter.

"Una giocata che facevo già quando giocavo a futsal".

Il compagno più forte avuto in carriera.

"Ce ne sono stati tanti, nell'Inter non ho potuto giocare con Ronaldo. Ibrahimovic è stato il migliore".

Il coro dei tifosi per Lautaro.

"Io voglio bene a tutti i giocatori dell'Inter, tifo ancora la squadra. E' una cosa bella quella del coro, Lautaro è un giocatore che fa vedere cose straordinarie".

Cosa sono stati per te i tifosi dell'Inter?

"Tutto. Sono amato qua e al Flamengo, ma all'Inter sono diventato un giocatore importante"