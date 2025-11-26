Rabbia, rammarico, voglia di rivalsa. Questi gli ingredienti che accompagnano l’Inter nella trasferta europea madrilena che riapre le danze di una Champions League che conta finora 12 punti nella classifica dell’Inter, prima in una maxi-classifica continentale che conta momentaneamente più di un leader ma che, come sempre, non dice ancora molto sul prosieguo in vista della fase ad eliminazione diretta. I nerazzurri arrivano al Riyadh Metropolitano all’indomani di un derby perso e una ventata di negatività che ha coinvolto tutti fuorché gli uomini di Cristian Chivu che partono subito forte e bene. Partenza bella dei milanesi che in quel di Madrid mostrano subito la voglia di rivalsa post-derby. Ma al 9 minuto arriva il plot twist che non ti aspetti: Julian Alvarez, l'uomo che i bookies mettevano quasi profeticamente in cima alla lavagna dei marcatori del match, indirizza il match beffando Sommer dopo un dubbio rimpallo sul polso di Baena sull’intervento di Carlos Augusto, ma il VAR scongiura ogni sospetto ed è 1-0 Atleti. Vuoi per il tempo a disposizione, vuoi per mentalità o orgoglio, i milanesi non si lasciano rimbambire dal prematuro svantaggio che mette momentaneamente sul piatto i 3 punti a favore dei ragazzi in maglia biancorossa e continuano a recitare lo spartito preparato nei pochi giorni a disposizione nel pre-Atleti, mantenendo alti baricentro, pressione e tensione alle quali non restano indifferenti i padroni di casa, coccolati da un caldissimo e trascinante pubblico che non si sottrae ai doveri da dodicesimo uomo di Simeone che esulta al nono minuto per poi esagitarsi al 36esimo quando Simeone cade in area di rigore nerazzurra dopo un leggero contrasto con Bastoni che ha alzato i decibel dei colchoneros sugli spalti del Riyadh Metropolitano, pretenziosi oltre misura.
La prima vera grande occasione per la squadra di Cristian Chivu arriva al 43esimo con un tiro dalla distanza di Federico Dimarco che dalla distanza beneficia di una grande lettura e costruzione di Lautaro Martinez che protegge e propizia un’azione che Bisseck rende ghiotta servendo il 32 degli ospiti che però manda fuori ma fa tremare i padroni di casa che sospirano con gioia al termine del terzo minuto di recupero quando Letexier manda tutti a prendere un the caldo che rinfranca i milanesi, tornati in campo nella ripresa con una verve ancora più spumeggiante del primo tempo e dopo una mancata di secondi dal ritorno in campo, Nicolò Barella centra una traversa che vale il preludio del gol del pari confezionato da Piotr Zielinski al 54esimo che dopo un paio di veloci tocchi rapidi che terminano la loro corsa contro il tempo suo piedi di un chirurgico Ange-Yoan Bonny che serve il polacco perfetto nell'inserimento e altrettanto accurato nel diagonale che batte Musso e corregge un risultato che fino a quel momento premiava in maniera eccessivamente generosa la squadra del Cholo che cede alle emozioni e rimedia un’ammonizione per un fallo di mano inesistente poco dopo aver mischiato le carte inserendo Koke, Pubill e Nico Gonzalez. Cambi ai quali Chivu risponde inserendo Thuram e Sucic al posto di Bonny e Zielinski. I Colchoneros intanto provano un altro paio di volte a trovare la rete di Sommer, prima con Giuliano che dal limite dell’area piccola tenta il tiro di prima su un traversone messo in mezzo da Ruggeri mandando di poco alto sopra la traversa di Sommer, poi con Baena. I ritmi restano altissimi, idem la foga agonistica che vede ruggire a denti stretti gli interpreti di entrambe le compagini. Dopo gli ultimi due cambi di Simeone che inserisce Griezmann e Sorloth, al 72esimo cambia ancora anche Chivu che butta nella mischia Pio Esposito e Frattesi, che rilevano rispettivamente Lautaro e Hakan Calhanoglu. È ll norvegese che qualche minuto dopo impensierisce gli italiani con un tiro che si impenzna di poco sopra la traversa e dopo poco è ancora dell’Atleti il rammarico successivo con Griezmann che anticipa Akanji e in diagonale prova una conclusione stretta che l’estremo difensore svizzero spedisce in corner proteggendo ancora un risultato che Nico Gonzalez salva per un pelo qualche secondo dopo deviando in corner su un traversone diretto a Carlos Augusto, anticipato dall’ex Juve che in tuffo si prende il rischio di intervenire rischiando l’autogol. All’80esimo è il momento del guizzo del nuovo duo d’attacco di serata Thuram-Esposito che fa infiammare i tifosi del Biscione nella lingua di Metropolitano riservato agli ospiti ma solo vanamente. Dopo poco l’azione è già dal lato opposto e a far sussultare lo stadio è questa volta Pubill prima e Griezmann subito dopo. Non c’è tempo di pensare nella capitale spagnola e l’incornata del Tikus è solo l’ennesimo tentativo di una Inter che non molla un centimetro ma come ormai da tradizione raccoglie troppo poco rispetto a quanto crea.
Gli ultimi dieci minuti scorrono a mo di partita di flipper con un punctum di focalizzazione che si sposta compulsivamente da una parte all’altra del rettangolo verde e a spezzare la freneticissima cadenza del match è il pallone in pieno volto a Barella che permette a nerazzurri e rojiblancos di respirare prima di un ultimo disperato affondo che non premia l’orgoglio e la voglia di nessuna delle due squadre ma solo fini al 94esimo minuti quando, proprio nell’ultimo dei minuti di recupero, dopo un innalzamento di pericolosità dei padroni di casa, invasati nel finale, José Maria Gimenez di testa da corner supera Bastoni e soprattutto Sommer, in ritardo quel tanto che basta per far scivolare in rete il pallone dell’uruguaiano che mette l'ago della bilancia a pendere definitivamente a favore dei padroni di casa che solo trenta secondi dopo fanno esplodere il Metropolitano. Rabbia, rammarico, voglia di rivalsa non bastano: l’Inter cade ancora e dopo il ko nel derby recita lo stesso copione anche con l’Atletico Madrid, gioca bene, crea molto, ma latita, non concretizzando quando deve e alla fine paga. Più di quanto meriti ma paga.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:31 Simeone a Prime Video: "Avevamo un piano per l'Inter. Il gol nel recupero ha reso tutto più bello"
- 23:26 Quinta giornata di Champions, i risultati: all'Arsenal il big match, tonfo del Liverpool
- 23:25 Atletico, Ruggeri a Prime: "Bravi a limitare l'Inter, grande vittoria. Gol su corner dopo tanto tempo? Ancora meglio"
- 23:19 Zielinski a Prime Video: "Usciremo da questo momento, siamo una grande squadra. Io sto bene"
- 23:14 Bonny a Sky: "Perdere così alla fine fa male. Rialziamo la testa, si cade e ci si rialza"
- 23:10 Bisseck a Prime: "Fa malissimo, non è giusto. Ma è il calcio, magari in futuro avremo più culo"
- 23:09 Atletico Madrid-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Atletico Madrid-Inter, le pagelle - Bisseck confortante, in mezzo brilla solo Zielinski. Lautaro non riesce
- 23:05 Atletico-Inter, Fischio Finale - Più che tabù è un leit motiv: l'Inter si fa bella, ma non balla e paga più di quanto meriti
- 23:05 Prima, amarissima caduta europea: l'Atletico Madrid vince 2-1 all'ultimo tuffo, Gimenez gela Chivu al 93'
- 22:55 liveIl POST PARTITA di ATLETICO MADRID-INTER: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 20:40 Adriano: "Tifo ancora Inter, sono felice di essere rimasto nel cuore dei tifosi. Ibra il compagno più forte. Lautaro fa cose straordinarie"
- 20:30 Marotta a Prime Video: "L'Atletico gioca in maniera simile al Milan, speriamo il risultato non sia uguale"
- 20:28 Marotta a Sky: "Le parole di Simeone? Lui ammira l'Inter e la conosce bene, ma Chivu resterà qui per tanti anni"
- 19:57 Barella a ITV: "Vogliamo dimostrare che questo è il nostro livello. Mi piacerebbe migliorare gol e assist"
- 19:56 Chivu a Prime: "Siamo pronti, mai avuto dubbi di formazione per stasera. Top 8 Champions, dobbiamo fare di più"
- 19:55 Barella a Sky: "Stasera vogliamo dimostrare che la sconfitta nel derby è un episodio"
- 19:48 Barella a Prime: "Oggi cercheremo di essere meno belli. Derby? Resta il ko, ma la negatività non serve a nessuno"
- 19:35 Guida e l'Inter si rivedono dopo oltre un anno: l'ultima volta fu nel pirotecnico 4-4 con la Juventus
- 19:21 CF - M-I Stadio, ricavi record al 30 giugno: l’affitto di San Siro pagato da Inter e Milan vale il 35% del fatturato
- 19:07 Inter-Milan, Sucic guida le preferenze. Thuram alle sue spalle, esordio per Diouf
- 18:53 Eintracht Francoforte, Doan: "Calcio italiano molto famoso in Giappone grazie a gente come Nagatomo"
- 18:39 Costacurta: "Inter, un po' di pressione dopo il derby. Atletico più esperto del Milan, guai a ripetere gli stessi errori"
- 18:36 Carbone: "Dispiace per i 20 minuti finali. Qualificazione? Ce la giocheremo alla grande contro il Liverpool in casa"
- 18:25 YL - Atletico Madrid-Inter, Up & Down - Solo Iddrissou prova qualcosa. Esordio 'no' per Adomavicius
- 18:10 Milan, Gabbia: "Dobbiamo dare seguito alla vittoria nel derby. Scudetto? Allineati con Allegri"
- 17:56 Totti, Materazzi e il 'cucchiaio' in Inter-Roma. Matrix rivela: "Ancora prendiamo in giro Julio Cesar"
- 17:55 In dieci dopo appena 5 minuti, l'Inter subisce la corrida dell'Atletico Madrid: 4-1 e primo k.o. in Youth League
- 17:41 Roma prima in classifica, Gasperini: "Nessuno fa proclami importanti, vogliamo far durare questo momento"
- 17:27 Inter U23-Renate, le pagelle: Topalovic non brilla, Berenbruch e Zuberek sì. Bene anche Lavelli
- 17:13 AS - Thuram e la sliding door di mercato con l'Atletico Madrid: nel 2023 Griezmann provò a portarlo ai colchoneros
- 16:43 Ascolti TV, domenica scorsa il derby più visto di sempre su DAZN: il dato ufficiale dei telespettatori
- 16:29 Verso Atletico-Inter, Meet&Greet con Marotta e Zenga per gli Inter Club di Madrid e Barcellona
- 16:15 Cauet: "Scudetto, la Roma meglio delle altre. Inter, derby deludente solo per il risultato"
- 16:01 Roma da scudetto? Lotito frena: "Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo. Mai pensato di vendere la Lazio"
- 16:01 Season Ranking, l'Italia prende il podio grazie ai successi di Juve e Napoli
- 15:49 Rimonta e controrimonta nel recupero: l'Inter U23 perde in casa con il Renate 2-3 ed esce dalla Coppa Italia Serie C
- 15:47 Caprile un miraggio per Inter e Milan? Per il portiere del Cagliari il futuro si chiama Premier League
- 15:33 Meet&Greet pre-Champions coi club di Madrid e Barcellona: Federico Jaselli Meazza incontra Marotta
- 15:18 Bruno in tackle: "Basta simulatori, certi giocatori sono sempre per terra. Ma che rigore è quello del derby?"
- 15:04 Atletico Madrid, i convocati per l'Inter: Oblak non ce la fa. Presente invece Giuliano Simeone
- 14:49 Sanz, vicesindaco Madrid: "Sicurezza per Atletico-Inter, ecco il piano". Con auspicio di vittoria rojiblanca
- 14:35 CdS - Ancora diversi dubbi per Cristian Chivu: la probabile formazione anti-Atletico
- 14:20 Pavard: "Ho vissuto un momento difficile, non è la prima volta. Ma ho giocato per club importanti e..."
- 14:05 Chivu vuole Giovane e l'Inter si muove: contatti avviati già da giorni con l'entourage per gennaio, le cifre
- 13:52 Bordocam DAZN al derby, Allegri attacca Barella: "Fa l'attore!". Acerbi a Leao: "Se mi punti il dito te lo stacco"
- 13:38 Qui Atletico - Simeone, problemi di formazione: Oblak non sta bene, altri due in dubbio sulla fascia destra
- 13:24 Footyheadlines - Inter, la terza maglia 2026/27 ispirata alla Coppa UEFA del '98. Lancio previsto il prossimo agosto
- 13:10 Abodi: "Euro2032 a Milano, col rogito il cambio di passo. L'inchiesta sulle curve ha avuto un significato"
- 12:56 Corsera - Simeone come Allegri, esame per l'Inter. Non solo Luis Henrique: quanti dubbi per Chivu
- 12:42 Romano getta acqua sul fuoco: "Maignan-Inter? Non risultano discorsi. E Nico Paz tornerà a Madrid"
- 12:28 Corsera - Maignan, l'arrivo di Allegri cambia tutto. Ma l'Inter ha studiato il dossier
- 12:13 Serie A, gli arbitri della 13esma giornata: per Pisa-Inter designato Marco Guida, Paterna al VAR
- 12:00 ATLETICO-INTER, CHIVU difende e rilancia SOMMER! Scelta GIUSTA? La GRANDE OCCASIONE di LUIS HENRIQUE
- 11:45 Altobelli: "Festeggerò 70 anni con Marotta. Derby? Meglio vincere al ritorno. E in chiave Scudetto..."
- 11:30 Cafu: "Scudetto? Non sarà una lotta a due. Il Milan ha un vantaggio che deve sfruttare"
- 11:16 CdS - Lautaro vs Alvarez: un inedito derby argentino
- 11:02 CdS - Simeone si vede sulla panchina dell'Inter, ma lo stipendio racconta altro
- 10:48 Mourinho: "Il bacio in fronte a Sneijder? Mi ha dato un treble. Lui e altri, ma Wes..."
- 10:34 Atletico Madrid, Molina: "Inter, ecco la chiave della sfida. Ottimo rapporto con Lautaro, ma..."
- 10:20 Atletico Madrid, Simeone: "Inter, ecco a cosa dovremo fare attenzione. Noi simili a loro? Credo che..."
- 10:06 Miranda: "Spalletti peggior allenatore avuto in Italia: ecco cosa accadde. Difesa Inter? Sarei titolare, ma ho un mio preferito"
- 09:52 Lautaro: "Derby? Voltiamo pagina, è un altro torneo. Sulla sfida di due anni fa dico che..."
- 09:38 Chivu: "Con l'Atletico Madrid sarà una partita simile al derby, con una differenza. Diouf merita i miei elogi"
- 09:24 TS - Inter, iniziano le montagne russe in Champions. Sommer in porta, ma presto...
- 09:10 Atletico, Ruggeri: "Inter forte, se nel derby fa gol Acerbi è un'altra gara. Ma faremo una grande partita"
- 08:56 GdS - Il Metropolitano come le cabine degli antichi telequiz: l'Inter dovrà rispondere
- 08:42 GdS - Chivu parla e il suo sorriso è una rassicurazione credibile per il futuro. Società infastidita ma non preoccupata: l'importante è...
- 08:28 GdS - Nuova chance per Luis Henrique: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Dumfries e Darmian: c'è la data del rientro. Buone notizie da Mkhitaryan