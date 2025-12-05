La Lega Pro ha comunicato la programmazione delle partite dalla seconda alla quarta giornata di ritorno dei tre gironi della Serie C. Questo è il dettaglio relativo alle gare dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi:

2 ª GIORNATA DI RITORNO – 9-10-11-12 GENNAIO 2026
PRO PATRIA-INTER U23 Sabato 10 gennaio Ore 17.30

3 ª GIORNATA DI RITORNO – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
INTER U23-VIRTUS VERONA Domenica 18 gennaio Ore 17.30

4 ª GIORNATA DI RITORNO – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
LECCO-INTER U23 Lunedì 26 gennaio Ore 20.30

