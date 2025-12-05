Cesc Fabregas, allenatore del Como, porta 24 giocatori a San Siro per la partita di domani sera contro l'Inter. Rientra Assane Diao così come Ivan Smolcic, mentre saranno indisponibili Sergi Roberto, Alberto Dossena ed Edoardo Goldaniga.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Vojvoda, Smolcic, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri. 

