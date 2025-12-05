Massimo Zanetti, patron della Virtus Bologna, ne ha avute per tutti a margine della presentazione del libro fotografico 'Virtus Campione', curato da Dario Ronzulli e Matteo Marchi. Rispondendo alle critiche dovute al passivo di bilancio, lanciando un attacco a sorpresa agli avversari storici dell'Olimpia Milano (“La Virtus è la squadra italiana più importante, siamo nati molto prima dell’Olimpia. Loro avranno più Scudetti, ma negli uffici di EuroLega c’è il nostro nome, non il loro. Non c’è paragone tra Virtus Bologna e Milano"), e criticando apertamente il progetto NBA Europe che potrebbe coinvolgere anche delle squadre di calcio: "Solo chiacchiere per dare fiato ai polmoni, non c’è nulla. Come fanno a lasciare fuori Partizan e Stella Rossa per prendere Milan e Manchester United? Che vissuto hanno? È solo una questione di soldi”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
