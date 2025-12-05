"Spero che la Nazionale italiana ci sarà, perché ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e desiderano vedere l’Italia come protagonista della Coppa del Mondo. Il mio desiderio è che ci sia, per non deludere tutte queste persone piene di passione e amore per i nostri colori". Questo è l'auspicio espresso da Roberto Baggio a pochi minuti dall'inizio della cerimonia del sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, dove l'Italia entra aspettando l'esito del playoff di marzo.

Il Divin Codino approva l'ampliamento a 48 partecipanti in vigore l'anno prossimo: "Credo che sia un’opportunità molto importante. La cosa bella è che ci saranno così tante nuove squadre che potranno far parte dell’evento".