Dopo il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che vede la Nazionale svizzera possibile avversaria dell'Italia in caso di qualificazione degli Azzurri ai playoff, arriva il commento del difensore dell'Inter Manuel Akanji: "Per me, c'è un momento focale chiaro in questo girone: la partita contro il Canada. È una cosa bella giocare contro il Paese ospitante. Affronteremo il torneo con la chiara ambizione di andare avanti e, se possibile, di vincere il gruppo", le parole del giocatore nerazzurro riportate da Ticinonews.

Sezione: Focus / Data: Ven 05 dicembre 2025 alle 22:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print