Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così della sfida di domani a San Siro tra Inter e Como: "Una vittoria farebbe considerare il Como una squadra da Scudetto. Ma anche per l'Inter è importante, perché dimostrerebbe di essere una grande squadra anche contro una squadra forte. L'Inter farà una partita di pressione, perché il Como rischia molto con la costruzione dal basso".