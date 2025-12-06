Sono tre i ballottaggi di formazione dell'Inter per la sfida di questa sera contro il Como. La Gazzetta dello Sport li individua nel duello Carlos Augusto-Diouf per la fascia destra (con il brasiliano in pole) e in Zielinski, che al momento è invece favorito sia su Sucic che su Mkhitaryan per agire da mezzala sinistra, con Calhanoglu e Barella a completare il reparto.

Rispetto all'ottavo di Coppa Italia tornano dall'inizio anche altri titolarissimi: Akanji, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, Dimarco a sinistra e la coppia Thuram-Lautaro in attacco.