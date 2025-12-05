Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista tv, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano Libero per parlare della lotta scudetto in Serie A.

"Per me l’Inter resta la squadra più profonda e completa. Ma c’è grande equilibrio: il Milan gioca una volta a settimana e ha 13-14 giocatori fortissimi, il Napoli è campione in carica, la Roma non è una sorpresa per me, e la Juve non molla mai - le sue parole -. I prossimi due mesi e gli impegni europei saranno decisivi".