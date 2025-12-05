Il rigore sbagliato nella lunghissima lotteria del Maradona contro il Napoli in Coppa Italia rimarrà l'ultimo highlight stagionale di Mattia Felici. Quest'oggi, infatti, l'esterno del Cagliari si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore. Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento e la sutura del menisco mediale. Felici dovrà rimanere fermo sei mesi, il che significa stagione conclusa per lui.

Felici ha rimediato l'infortunio nei minuti finali della partita di mercoledì e nonostante ciò è andato comunque a prendersi la responsabilità di uno dei tiri dagli undici metri. L'indomani, la constatazione del problema e gli esami. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo.