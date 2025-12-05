René van der Gijp, ex attaccante del PSV Eindhoven, ha raccontato di aver intuito già qualche anno fa il grande talento di Denzel Dumfries. Ma che quando cominciò a fare il nome dell'esterno oggi all'Inter in orbita Feyenoord, venne bacchettato dal figlio Nicky: "A un certo punto venne a parlarmi lamentandosi della partenza di Rick Karsdorp, che era andato alla Roma. Io gli dissi: 'Prendiamo questo Dumfries, che gioca nello Sparta'. Al che mi rispose: 'Papà, non ti prenderò mai più sul serio. Dumfries è uno che tira ogni palla nel parcheggio'", il suo racconto al podcast KieftJansenEgmondGijp.

Van der Gijp era conscio che Dumfries, nel 2017, fosse ancora un giocatore grezzo, "ma era sicuramente attivo, era fastidioso giocarci contro. Mi sono detto: 'Chissà, magari un giorno farà un bel cross'". Al che Van der Gijp junior rispose secco: "Papà, non ti parlo più".