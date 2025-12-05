Marco Tardelli, intercettato da La Stampa, si è soffermato, tra i vari argomenti, anche sulla partita di domani a San Siro: "Attesissima anche Inter-Como. I nerazzurri, a mio avviso, hanno superato il difficile momento fisico e l’innesto del giovane Esposito ha portato solo benefici e speranze". Sulla Serie A, Tardelli ha detto: "Un campionato gestito da un protocollo di una VAR improbabile, dove un qualsiasi fallo non è mai giudicato allo stesso modo. Liberate gli arbitri da questa pesantezza immensa, li stiamo distruggendo".