Per la gara di domani tra Inter e Como è stato designato come arbitro il brindisino 44enne Marco Di Bello, alla sua prima stagionale coi nerazzurri. Di Bello vanta 15 precedenti con l'Inter che nel bilancio ha 11 vittorie e 4 pareggi, senza sconfitte. L'ultima volta risale allo scorso 12 aprile quando i nerazzurri si imposero sul Cagliari per 3-1.