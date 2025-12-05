Mario Rui, ex giocatore del Napoli, nell'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport ha parlato di Piotr Zielinski e lo ha indicato come uno dei giocatori più sottovalutati con cui ha giocato.

"Giocatore straordinario e ragazzo splendido. Con le qualità che ha poteva essere nei top 5 centrocampisti al mondo", le parole di Mario Rui.

Il portoghese ha poi commentato la scelta di Spalletti di allenare la Juventus. "Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande allenatore", ha poi aggiunto.