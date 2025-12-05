L'urna di Washington potrebbe sorridere all'Italia di Rino Gattuso. Nel caso in cui gli Azzurri dovessero superare il loro playoff UEFA A, infatti, verrebbero inseriti in un girone con Canada, una delle ospitanti, Qatar e Svizzera. Questo il responso del sorteggio dei 12 gironi della fase finale del Mondiale 2026 effettuato quest'oggi. La buona sorte va però comunque aiutata superando prima l'Irlanda del Nord, poi una tra Galles e Bosnia. Tra gli altri raggruppamenti, spicca il duello tra Kylian Mbappé e Erling Haaland in Francia-Norvegia; per l'Argentina di Lautaro Martinez gruppo morbido con Austria, Algeria e la debuttante Giordania.

Per i Paesi Bassi di Denzel Dumfries ci saranno Giappone, Tunisia e la vincente del Playoff UEFA B; interessantissima sfida tra il Brasile e il Marocco nel gruppo C, sorteggi benevoli per Messico e Stati Uniti, le altre due nazioni ospitanti. Questo il quadro completo:

Girone A: Messico, Repubblica Sudafricana, Corea del Sud, UEFA Playoff D

Girone B: Canada, UEFA Playoff A, Qatar, Svizzera

Girone C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Girone D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, UEFA Playoff C

Girone E: Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador

Girone F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, UEFA Playoff B

Girone G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Girone H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Girone I: Francia, Senegal, FIFA Playoff 2, Norvegia

Girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Girone K: Portogallo, FIFA Playoff 1, Uzebkistan, Colombia

Girone L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama