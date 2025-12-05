L'urna di Washington potrebbe sorridere all'Italia di Rino Gattuso. Nel caso in cui gli Azzurri dovessero superare il loro playoff UEFA A, infatti, verrebbero inseriti in un girone con Canada, una delle ospitanti, Qatar e Svizzera. Questo il responso del sorteggio dei 12 gironi della fase finale del Mondiale 2026 effettuato quest'oggi. La buona sorte va però comunque aiutata superando prima l'Irlanda del Nord, poi una tra Galles e Bosnia. Tra gli altri raggruppamenti, spicca il duello tra Kylian Mbappé e Erling Haaland in Francia-Norvegia; per l'Argentina di Lautaro Martinez gruppo morbido con Austria, Algeria e la debuttante Giordania.
Per i Paesi Bassi di Denzel Dumfries ci saranno Giappone, Tunisia e la vincente del Playoff UEFA B; interessantissima sfida tra il Brasile e il Marocco nel gruppo C, sorteggi benevoli per Messico e Stati Uniti, le altre due nazioni ospitanti. Questo il quadro completo:
Girone A: Messico, Repubblica Sudafricana, Corea del Sud, UEFA Playoff D
Girone B: Canada, UEFA Playoff A, Qatar, Svizzera
Girone C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Girone D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, UEFA Playoff C
Girone E: Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador
Girone F: Paesi Bassi, Giappone, Tunisia, UEFA Playoff B
Girone G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Girone H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Girone I: Francia, Senegal, FIFA Playoff 2, Norvegia
Girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Girone K: Portogallo, FIFA Playoff 1, Uzebkistan, Colombia
Girone L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:38 Tardelli: "L'Inter ha superato il periodo difficile, Esposito ha portato benefici e speranze"
- 21:24 Mlacic-Inter, in Croazia si parla di affare fatto all'80%. I dirigenti dell'Hajduk già a Milano, si deve solo capire...
- 21:10 fcinBreda brucia le tappe, altri club si stanno già muovendo. E il difensore ha già scelto la sua agenzia
- 20:55 Lautaro e il Como, doppia missione a San Siro: il Toro insegue due record
- 20:41 Inter U23 attesa domenica dall'Arzignano Valchiampo: dirigerà l'incontro Mirabella di Napoli
- 20:26 Handanovic si coccola Matarrese, il bomber della sua U17. Il papà Giuseppe: "Rispetto a me è fuori categoria"
- 20:11 Mondiali 2026, il girone sorriderebbe all'Italia: se vincono il playoff, Azzurri con Canada, Qatar e Svizzera
- 19:58 Como, solo due sconfitte nelle ultime 24 partite ufficiali: una è arrivata con l'Inter il 23 maggio
- 19:43 Qui Como - Sono 24 i giocatori convocati da Fabregas per l'Inter: tornano Diao e Smolcic
- 19:29 Inter-Como sarà arbitrata da Di Bello, con lui nerazzurri mai sconfitti in 15 precedenti
- 19:14 Mario Rui: "Con le qualità che ha Zielinski poteva essere nei top 5 centrocampisti al mondo"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-COMO è CHIVU vs FABREGAS. Le ULTIME, la PROBABILE e i RETROSCENA di mercato di CESC
- 18:51 Inter-Venezia: i lagunari, Serenissimi; i nerazzurri molto di più!
- 18:37 Inter U23, gli orari delle partite dalla seconda alla quarta di ritorno: col Lecco sarà Monday Night
- 18:23 Giaccherini e la lotta scudetto: "L'Inter resta la più profonda e completa. C'è equilibrio, prossimi mesi decisivi"
- 18:08 Baggio: "Spero che l'Italia vada al Mondiale, per i tanti connazionali che la vogliono protagonista"
- 17:53 Sky - Inter-Como, Diouf favorito sulla destra. In attacco riecco la ThuLa: la probabile formazione
- 17:39 GdS - Vigilia di Inter-Como, Chivu cambia strategia e tiene la squadra in ritiro ad Appiano: i motivi della scelta
- 17:25 L'Inter abbraccia i partner nella 'Partner Night': Ranocchia protagonista dell'incontro tra aneddoti e curiosità
- 17:10 Batistuta: "Lautaro o Alvarez? Non cominciamo con queste cose, godiamoceli entrambi che sono fortissimi"
- 16:55 Bergomi: "Inter, per entrare tra le prime 8 serve una vittoria tra Liverpool e Arsenal. Ecco come Thuram può far male ai Reds"
- 16:41 Inter Women, Runarsdottir: "Molto orgogliosa della squadra, ci siamo risollevate dopo un periodo difficile"
- 16:27 Como, numeri da big: 14 punti in più dell'anno scorso. E a San Siro arriva forte di 12 risultati utili consecutivi
- 16:12 La Lega Serie A e Haier annunciano una nuova partnership. De Siervo: "Grande innovazione come la Refcam"
- 15:58 Giudice sportivo, multa di 5mila euro all'Inter: "coro denigratorio nei confronti di un'altra tifoseria"
- 15:44 Como, Fabregas: "Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Era tutto fatto con Sucic e volevamo Luis Henrique"
- 15:30 Baiano elogia Chivu: "Come voto gli do 7, non era facile subentrare a Inzaghi"
- 15:16 Fabregas: "Il no all'Inter? Mi fa male questa domanda. Zero emozioni, vogliamo fare la miglior partita al mondo"
- 15:02 Inter-Como è miglior attacco contro difesa più solida in Serie A: i numeri delle prime 13 giornate
- 14:48 Savicevic: "Il Milan può vincere lo scudetto, ma ci sono anche altre squadre forti come l'Inter e la Roma"
- 14:34 Como, l'unica vittoria a San Siro contro l'Inter risale al 1950. L'ultimo gol dei lariani a Milano nel 1991
- 14:20 Inter, mai dire X: nessun pareggio da inizio stagione in tutte le competizioni. Non succedeva dal 1940-41
- 14:06 Canovi: "Serie A inguardabile, ogni partita è noiosa. Mercato? L'Inter non ha bisogno di fare nulla"
- 13:53 Inter-Venezia, Diouf irrompe con decisione. Parola poi al reparto offensivo
- 13:38 Inter-Como, presenza massiccia nel settore ospiti: attesi 5mila tifosi lariani a San Siro
- 13:24 I tifosi nerazzurri hanno scelto: Dimarco è il Betsson Player of the Month di novembre
- 13:10 San Siro pronto a spingere l'Inter anche contro il Como: ultimi biglietti, il match viaggia spedito verso il sold-out
- 12:56 Inter-Como, il Ministro Locatelli a San Siro per la giornata della disabilità: "Non lasciamo indietro nessuno"
- 12:42 Dalmat: "Inter, Chivu l'uomo giusto: può fare grandi cose. Koné? Fortissimo, sarebbe perfetto per i nerazzurri"
- 12:28 Inter-Como affidata a Di Bello, in sala VAR la coppia Gariglio-Guida. L'arbitro La Penna per Napoli-Juventus
- 12:14 Quote - Inter-Como, nerazzurri favoriti. Over più dell'Under, Lautaro il marcatore "favorito"
- 12:00 La VIGILIA di INTER-COMO, la PROBABILE e i TRE DUBBI: DIOUF scalpita. In DIFESA e a CENTROCAMPO...
- 11:45 Il Giorno - Nico Paz, ecco cosa conviene al Real Madrid per il futuro dell'argentino
- 11:30 fcinCarlos Augusto-Inter, avanti insieme: accordo per il rinnovo verso la fumata bianca. Tutti i dettagli
- 11:16 CdS - Finalmente Diouf: falcate arroganti e imprevedibilità. E così anche a destra...
- 11:02 CdS - Luis Henrique in vantaggio sulla concorrenza. Questa situazione durerà ancora...
- 10:48 GdS - Chivu migliora l'attacco: giocano tutti e segnano tutti
- 10:34 SI - Luis Henrique come Diouf: l'Inter ci crede. E c'è già il (probabile) primo acquisto dell'estate
- 10:20 TS - Nico Paz, ecco perché l'Inter ci spera ancora: la scelta del Real e il "corteggiamento" dei giocatori nerazzurri
- 10:06 Condò: "Altro che distanza: i numeri dimostrano che Chivu e Fabregas sono simili"
- 09:52 TS - Inter, boom in attacco: 25 reti, confronto impietoso con la scorsa stagione e con le rivali
- 09:38 TS - Inter-Como, dubbio a destra: Carlos Augusto o Diouf? E c'è un indizio per il centrocampo
- 09:24 TS - Inter-Como è anche Chivu contro Fabregas: i destini incrociati dei tecnici e un ko da "vendicare"
- 09:10 CdS - Frattesi intravede la luce: Chivu ci punta. E c'è qualcosa di non comunicato
- 08:56 Sommer si racconta: "Io portiere fin da subito, una questione di famiglia. Molto importante l'alimentazione. E quando mi ritirerò dal calcio..."
- 08:42 GdS - Verso il Como: almeno tre dubbi per Chivu. La probabile formazione
- 08:28 GdS - Diouf si prende la fascia e l'Inter: ecco i frutti del lavoro di Chivu
- 08:14 GdS - Quando torna Dumfries? Certamente out con il Como. La speranza è quella di rivederlo con...
- 08:00 Milan, Ricci: "In campionato stiamo facendo bene. Vinti tutti i big match, ma non siamo favoriti"
- 00:00 Ciuf ciuf, Andy Diouf
- 23:45 Lazio, Sarri: "Eliminare il Milan è sempre importante. Felice per i ragazzi, sabato erano mortificati"
- 23:30 Milan, Allegri: "Dobbiamo essere arrabbiati per essere usciti. Ora testa a Torino e Supercoppa"
- 23:15 Ballardini: "Con la Coppa Italia così in fondo arrivano sempre le big. Perché Inter-Venezia si gioca a San Siro?"
- 23:01 Zaccagni incorna, la Lazio fa festa: Milan fuori dalla Coppa Italia agli ottavi. Per i biancocelesti c'è il Bologna
- 22:47 Forlan: "Con questo Mondiale molte Nazionali avranno la possibilità di qualificarsi per la prima volta"
- 22:32 Ambrosini non ha dubbi: "Maignan via dal Milan a zero? Non andrebbe all'Inter"
- 22:17 Milan, Tare preferisce non sbilanciarsi sul rinnovo di Maignan: "Cercheremo di trovare una strada insieme"
- 22:03 Intervento riuscito per Vlahovic: il comunicato della Juventus. Lungo stop per l'attaccante bianconero
- 21:48 Carboni-Genoa, saluti a gennaio? Il Pisa ha chiesto informazioni per un prestito di sei mesi
- 21:33 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic sulla destra. Ancora out Sergi Roberto e Goldaniga