Graziano Bini, ex capitano dell'Inter, ha espresso il suo parere su Francesco Pio Esposito ai microfoni di Oggi Sport Notizie: "“Esposito mi piace, ha qualità e coraggio. Però bisogna smetterla di esagerare: se fa due gol diventa ‘il nuovo Vieri’, se non segna due partite sembra sparito. Così non si cresce. Ai miei tempi avevi margine per sbagliare. Ora tutto è immediato". Bini ha commentato anche le difficoltà contro le big da parte della compagine allenata da Cristian Chivu: “Con l’Atletico è mancata comunicazione, col Napoli hanno perso pur avendo giocato meglio dei partenopei; succede. Le squadre forti hanno sempre alti e bassi".

Commento anche sul mercato: "All'Inter manca un difensore veloce, uno che abbia il passo per correggere quando gli avversari ripartono. Alcuni acquisti hanno fatto bene, altri meno. Chi fa mercato può sbagliare, l’importante è sbagliare poco. Beppe Marotta? Spero rimanga, è una figura importante".