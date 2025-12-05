Cinque gol in dieci partite, praticamente uno ogni due partite. Questo il bottino messo insieme sin qui da Thomas Matarrese, jolly offensivo dell'Under 17 dell'Inter pupillo di Samir Handanovic. Di lui si può dire che è un figlio d'arte, visto che suo padre è Giuseppe Matarrese, uno dei protagonisti della seconda edizione del reality show di metà anni Duemila 'Campioni - Il Sogno', quando giocò, seppur per un paio di mesi, nel Cervia allenato da Francesco Graziani.

Matarrese senior, parlando alla Gazzetta dello Sport, scommette fortemente sul suo secondogenito: "Thomas è un predestinato: sono sicuro che diventerà più forte di me. Alla sua età giocavo anche io nel settore giovanile dell’Inter ma non c’è davvero paragone, rispetto a quello che ero io è proprio fuori categoria. Posso dire che ero bravino, ma non avevo il background che ha lui".