Acerbi al centro della difesa, Diouf sulla destra e Zielinski mezzala sinistra a centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport potrebbero essere queste le scelte finali di Cristian Chivu in vista di Inter-Como.

L'azzurro è in vantaggio su Bisseck per completare la difesa con i rientranti Akanji e Bastoni dal 1'. A centrocampo tornano Barella, Calhanoglu e Dimarco dopo il riposo contro il Venezia in Coppa Italia.

Il francese, dopo il primo gol trovato in maglia nerazzurra e gli ottimi segnali lanciati, sembra favorito su Luis Henrique e Carlos Augusto. Zielinski, dopo i 45 minuti da play in Coppa, dovrebbe tornare ad agire al fianco sinistro di Calhanoglu. In avanti si preannuncia il ritorno dal 1' della ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.