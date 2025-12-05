Viviamo insieme la vigilia di Inter-Como, match in programma domani pomeriggio a San Siro. Le ultimissime e le probabili formazioni. Spazio anche alla sfida a distanza tra Chivu e Fabregas e i retroscena svelati oggi in conferenza dall'allenatore spagnolo.

