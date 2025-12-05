Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina salito sul palco di Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 consegnando il trofeo vinto tre anni fa in Qatar, ha commentato quello che sarà il gruppo che attenderà l'Albiceleste, con all'interno Austria, Argentina e Giordania ai microfoni di DSports: "Siamo soddisfatti. Aspettavamo di scoprire chi sarebbero stati i nostri avversari. Ora dobbiamo pensare a cosa fare dopo. In teoria, possiamo dire la nostra contro questi avversari. Ma dobbiamo giocare ogni partita. Conosco l'Austria e l'Algeria, il cui allenatore era il mio allenatore, Vladimir Petkovic. Lo conosco bene e ne abbiamo parlato. La Giordania è la meno conosciuta, ma abbiamo l'esperienza dell'ultimo Mondiale contro l'Arabia Saudita, che non è stata positiva, quindi non possiamo fare troppi pronostici"" .

D'altro canto, Scaloni ha ribadito l'importanza che i giocatori rimangano attivi con i loro club: "È fondamentale. Ci possono essere momenti specifici in cui non giocano a causa di infortuni o rotazioni, e questo può anche essere positivo. Abbiamo bisogno che i giocatori arrivino in buona forma; sappiamo che nessuno arriverà al 100% oggi, posso confermarlo, ma deve arrivare il più vicino possibile". Un commento anche sul momento dell'arrivo sul palco con la Coppa: "È stato molto emozionante. Tenere la Coppa del mondo in mano è un'esperienza unica".