La giornata numero 14 di Serie A metterà di fronte diversi ostacoli per le big del campionato italiano, a partire dal Como che farà visita domani pomeriggio all'Inter in quel di San Siro. Ma non solo. Fernando Orsi, ospite di Radio 24, ha parlato delle partite in programma: "La Lazio ha fatto una partita poco sarriana, ma di contenuti. Napoli-Juve è affascinante, si incontrano gli ultimi due allenatori che hanno vinto lo scudetto a Napoli. Interessante anche Inter-Como: mi piace perché è la partita di due allenatori con due filosofie diverse di calcio".