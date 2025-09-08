Adilet Sadybekov, centrocampista del Kairat Almaty, una delle debuttanti al gran ballo della prossima Champions League e una delle avversarie dell'Inter nel minicampionato, parla ai microfoni di KFF League raccontando cosa significa per lui e per la squadra kazaka poter affrontare il massimo palcoscenico europeo: "Onestamente, sono ancora pieno di emozioni. Questo è un momento davvero storico, sia per il club che per tutto il Kazakistan. Sono estremamente orgoglioso, anche felice, ed è bello sapere che abbiamo raggiunto questo obiettivo insieme. Dopo un'esperienza del genere, guardi il calcio in modo completamente diverso. Vuoi sempre essere il primo, alzare l'asticella. Queste emozioni creano dipendenza e per affrontarle sei pronto a impegnarti ancora di più".

Subito dopo il Celtic, avete giocato in campionato contro l'Okzhetpes. Quali parole ha detto l'allenatore Rafael Urazbakhtin alla squadra per aiutarla a passare con successo dalla Champions League al torneo nazionale?

"L'allenatore ci ha detto parole semplici ma molto corrette: "La KPL non è meno importante per noi". Per arrivare in Europa, bisogna essere forti in casa. E in effetti, siamo riusciti a cambiare, perché lo avevamo capito noi stessi: anche le vittorie in campionato creano la strada per un sogno".