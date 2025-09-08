Intervistato da Tutto Mercato Web, Giocondo Martorelli ribadisce il proprio rammarico per il mancato arrivo all'Inter di Ademola Lookman: "L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo”.
Da chi si aspettava di più oltreché dall'Inter?
“Il Milan ha fatto fatica a non dare a Massimiliano Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.
Sezione: News / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 17:01
Autore: Christian Liotta
Autore: Christian Liotta
Altre notizie - News
Marotta alla presentazione del torneo dedicato a Yara Gambirasio: "Parlando di passione mi piace usare una frase"
Paesi Bassi, male De Vrij mentre Timber fa faville. Kraay: "Penso diventerà lui il partner di Van Dijk"
Gravina rilancia l'allarme: "Senza commissario sugli stadi rischiamo di perdere l'opportunità Euro 2032"
Altre notizie
Lunedì 08 set
- 17:01 Martorelli: "L'Inter doveva prendere Lookman, ora manca quello che salta l'uomo"
- 16:47 Bove si mette a nudo per Prada e mostra la cicatrice per la prima volta: "Fermarsi è un modo per capire chi sei"
- 16:33 Deschamps: "Thuram è uno che dà sempre tutto. Ha fatto tante cose buone, ma deve fare ancora un passo"
- 16:19 Women's Europa Cup, mercoledì la gara d'andata tra Inter e Hibernian. Dove vedere il match in tv
- 16:04 Marotta alla presentazione del torneo dedicato a Yara Gambirasio: "Parlando di passione mi piace usare una frase"
- 15:50 Qui Juventus - Ansia per Francisco Conceiçao: il portoghese lascia il ritiro della Nazionale. Ci sarà con l'Inter?
- 15:37 Argentina, l'anticipazione di Scaloni: "Lautaro ha la possibilità di giocare contro l'Ecuador"
- 15:21 Paesi Bassi, male De Vrij mentre Timber fa faville. Kraay: "Penso diventerà lui il partner di Van Dijk"
- 15:06 La Roma e le tenaglie del FFP, Ranieri: "Dobbiamo stare in regola coi conti. Al limite, venderemo qualcosa"
- 14:52 Bento pentito dell'Al-Nassr, l'entourage lo propone all'Inter. Ma il brasiliano non scalda i nerazzurri
- 14:37 Francia, Deschamps: "Anche senza Dembélé e Doué non rinuncio a ciò che facciamo bene"
- 14:23 GdS - Esperimenti per Gattuso in vista della gara contro Israele. Ma i nerazzurri restano intoccabili
- 14:09 Gravina rilancia l'allarme: "Senza commissario sugli stadi rischiamo di perdere l'opportunità Euro 2032"
- 13:54 Gosens svela: "L'Atalanta mi voleva, non nego di averci pensato. Ma sono felice di restare a Firenze"
- 13:40 Marotta: "Pio Esposito è un grande talento ed è maturo. Ma per diventare un campione deve crescere ancora"
- 13:26 Inter e Milan contro Palazzo Marino: "Ristrutturare San Siro costa meno di uno stadio nuovo, le stime"
- 13:12 Polonia, Zielinski contento del nuovo CT Urban: "Ci aiuta tanto e porta serenità alla squadra"
- 12:58 Jacobo Ramon: "Sapevo quanto è forte Nico Paz. Ora spero resti tanti anni con me al Como"
- 12:43 Argentina, dubbio Julian Alvarez per Lionel Scaloni: unica punta o in tandem con Lautaro?
- 12:29 Top Manager Reputation, Pier Silvio Berlusconi sempre in vetta. Balzo in avanti per Beppe Marotta
- 12:14 Stasera la Croazia ospita il Montenegro, Sucic previsto in campo dall'inizio
- 12:00 La SETTIMANA di JUVENTUS-INTER: è già la più IMPORTANTE della STAGIONE?
- 11:45 Koné felice alla Roma: "Contento di giocare per questo club, uno dei pochi a credere in me"
- 11:30 CdS - Martinez e l'eredità di Sommer: lo spagnolo ci spera. Finora non ha sfigurato
- 11:16 D'Ambrosio: "Addio al calcio per mancanza di stimoli. Inter? L'anno del Triplete mi dissi che..."
- 11:02 Calhanoglu, parla il padre: "Hakan soddisfatto all'Inter, un trasferimento è fuori questione"
- 10:48 CdS - Conti alla mano: la Juve spende, l'Inter vince. Il saldo mercato dal 2020/21 parla chiaro
- 10:34 Camolese: "Inter-Torino? Sono partite in cui vorresti cancellarti dallo stadio"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, contro tra Comune e Corte dei Conti. Cosa manca prima del voto in Consiglio Comunale
- 10:06 TS - Juve-Inter, una sfida di duelli: da Dumfries-Joao Mario ad Acerbi-David, tutte le chiavi
- 09:52 Zielinski: "Gli infortuni mi hanno frenato, ora mostrerò agli interisti il vero Piotr. L'Inter punta al top"
- 09:38 Qui Juve - Tudor ritrova tre nazionali già da oggi. Cambiaso squalificato: tre opzioni per il tecnico
- 09:24 TS - Lautaro, i tempi del rientro: i precedenti post-nazionale sorridono all'argentino
- 09:10 Ventura: "Contento per Pio Esposito in azzurro, ma c'è un rischio. Guardate Camarda"
- 08:56 Barzagli: "C'è una grande differenza rispetto ai miei tempi. In questa Serie A..."
- 08:42 InterNazionali - Israele-Italia: Gattuso pensa al 4-3-3 con Locatelli al posto di Zaccagni. Fuori Dimarco, confermati Bastoni e Barella
- 08:28 GdS - Rebus in mediana: fuori Calhanoglu? Sucic-Barella-Diouf per far felice Chivu
- 08:14 GdS - Domani la ripresa: Chivu ritrova 4 nazionali. Mercoledì Akanji, Lautaro ultimo
- 08:00 GdS - Calhanoglu dove sei? Per Chivu resta indispensabile, ma non è un mistero che il turco...
- 00:00 È già la settimana più importante della stagione
Domenica 07 set
- 23:59 Footy Headlines - Indiscrezioni sulla terza maglia 2025/26: blu, arancio e ritorno alla Total 90
- 23:50 Dumfries nei 30 per il Pallone d'Oro: "È speciale, non me l'aspettavo". Van Dijk: "Indossa un bel vestito..."
- 23:35 Tegola per Conte: Rrahmani si fa male con il Kosovo e può restare ai box per un mese
- 23:20 L'Italia U19 sconfitta per 3-1 dalla Germania. Bollini: "Sull'1-0 Cocchi non ha sfruttato un rigore in movimento"
- 23:05 Fiorentina Women ko con l'Inter, Arce: "Abbiamo fatto molto male nei primi 5 minuti"
- 22:50 InterNazionali - La Turchia di Calhanoglu crolla contro la Spagna, bene la Polonia di Zielinski
- 22:35 La stampa olandese premia Dumfries e bacchetta De Vrij: "Si vede che non gioca nell'Inter"
- 22:20 Dzeko: "Sto bene alla Fiorentina, non mi pongo limiti. Napoli favorito per lo Scudetto"
- 22:05 Juve-Inter è anche derby in famiglia per Thuram: il dato sui tiri nelle prime due giornate di campionato
- 21:50 Super assist di Zielinski a Lewandowski nel provvisorio doppio vantaggio polacco sulla Finlandia
- 21:35 Il Barcellona ha tenuto d'occhio Dumfries in estate, senza approfondire i discorsi
- 21:20 Romano svela un retroscena: "Con Inzaghi in panchina, alte le possibilità di vedere Raspadori in nerazzurro"
- 21:05 PSG contro la FFF dopo gli infortuni di Dembélé e Doué, Deschamps: "Il rischio zero non esiste"
- 20:50 Il 15 settembre 'Legends Charity Game' all'Estádio José Alvalade, Zanetti in campo: "Non vedo l'ora"
- 20:35 L'Olanda di Dumfries vince in Lituania, ma Van dijk non è contento: "Non è stata una bella serata"
- 20:21 Qui Juve - Vlahovic tra nazionale e derby d'Italia nel mirino: "La concentrazione resta la stessa"
- 20:07 Olanda corsara a Kaunas: 3-2 contro la Lituania, Dumfries protagonista con l'assist per il gol decisivo
- 19:53 Gattuso: "Formazione? Vedrete domani, dobbiamo ripartire dalla prestazione contro l'Estonia"
- 19:37 InterNazionali - Turchia-Spagna, Calhanoglu dal 1'. Titolare anche Zielinski in Polonia-Finlandia
- 19:23 Verso il Derby d'Italia e i fitti impegni di settembre: Chivu s'aspetta una reazione dalla sua Inter
- 19:08 Onana al Trabzonspor, affare fatto: l'ex Inter raggiunge i turchi in prestito secco gratuito
- 18:54 Pirotenico pareggio per l'Inter Under 18 col Frosinone: Breda firma in extremis il 3-3
- 18:40 Regalo speciale per il pilota Franco Colapinto a Monza: una maglia dell'Inter firmata Lautaro
- 18:25 Liverpool, Alisson: "Affrontiamo avversari di punta sia in Premier League che in Champions"
- 18:10 Durante: "Mercato senza regine. L'Inter non ha completato pienamente la rosa come Juve e Milan"
- 17:55 Orrico pazzo di Barella: "A lui darei sempre un volto alto. Ha tutto e sa fare tutto"
- 17:40 La terza maglia dell'Inter 2025-2026 è pronta: la presentazione ufficiale attesa per la prossima settimana
- 17:24 Lituania-Paesi Bassi, Koeman schiera due interisti nell'11 titolare: novità De Vrij, Dumfries confermatissimo
- 17:10 L'Italia Femminile di volley è campione del mondo, l'Inter celebra il traguardo storico: "Grinta, talento e cuore"
- 16:55 Lookman, la Nigeria oasi felice: 75' per lui contro il Ruanda. Il CT Chelle: "Posso mai privarmi di lui?"