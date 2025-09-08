Intervistato da Tutto Mercato Web, Giocondo Martorelli ribadisce il proprio rammarico per il mancato arrivo all'Inter di Ademola Lookman: "L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo”.

Da chi si aspettava di più oltreché dall'Inter?

“Il Milan ha fatto fatica a non dare a Massimiliano Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.