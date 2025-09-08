Dopo lo stacco di qualche giorno, domani l'Inter si rivedrà ad Appiano Gentile per iniziare il percorso settimanale che porterà alla partita con la Juventus di sabato alle 18 a Torino.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Chivu potrà riabbracciare già una cospicua parte del gruppo partito con le rispettive nazionali: alla Pinetina ci saranno Calhanoglu, Dumfries, De Vrij e Zielinski, mentre mercoledì sarà la volta di Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi, Esposito, Sucic e l'ultimo arrivato Akanji.

"Per lo svizzero sarà il primo ingresso di sempre per lui alla Pinetina. L’ultimo a tornare sarà ovviamente Lautaro, che giocherà mercoledì sera in Ecuador con l’Argentina", si legge.