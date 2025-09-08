Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Clairefontaine, il Commissario Tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps ha parlato nel dettaglio anche di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che si candida ad una maglia da titolare in vista della gara con l'Islanda complici le defezioni di Ousmane Dembélé e Desiré Doué. Deschamps ha evidenziato i pregi e anche un difetto di Tikus: "Marcus è qui con noi, è regolarmente a disposizione. L'ho utilizzato in un sistema che non è quello nel quale gioca con il suo club, che prevede due punte. Ha fatto tante buone cose ma gli è mancata l'efficacia, quello che ci si aspetta da un attaccante; le occasioni le ha avute, diciamo che è lì che deve fare ancora un passo".

Prosegue Didì: "Marcus è un attaccante d'area, ma sa giocare anche sugli esterni ed è lì che l'ho impiegato di più. Poi è uno che non tira mai indietro la gamba, dà sempre tutto. Non fa tutto bene però ha giocato molto in questo ruolo più decentrato, non voleva rimanere davanti ed è sbocciato in quel ruolo lì, in un sistema diverso con due attaccanti con la difesa dell'Inter che è a cinque. Ma so di poter contare su di lui, che sia dal primo minuto o a gara in corso, anche se nell'ultima partita non è sceso in campo per determinate ragioni che mi hanno portato a scegliere Hugo Ekitiké. Ma con Marcus non ci sono problemi".