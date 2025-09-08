Massimo Taibi, ex portiere e dirigente, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà per parlare della Serie A.

"Da chi mi aspetto un segnale forte alla ripresa? L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte", le sue parole. 

Sezione: News / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 18:41
Autore: Raffaele Caruso
