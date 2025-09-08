"Manuel Akanji è pronto a giocare', aveva dichiarato Murat Yakin, ct della Svizzera, prima dei due impegni validi per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 della sua selezione. E, infatti, tendendo fede alle sue dichiarazioni, l'allenatore nativo di Basilea ha deciso di schierare nella squadra titolare il neo interista anche nel match degli elvetici contro la Slovenia dopo i novanta minuti, con tanto di gol, disputati nella vittoria sul Kosovo.

Bis anche per Petar Sucic, in campo dal 1' al fianco del milanista Luka Modric nell'impegno della Croazia con il Montenegro.