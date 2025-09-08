Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha partecipato alla presentazione della decima edizione del 'Torneo Nazionale La Passione di Yara', dedicato alla memoria di Yara Gambirasio, che andrà in scena dal 12 al 14 settembre a Valbrembo, e che anno dopo anno continua a trasmettere valori autentici di sport, amicizia e memoria. Organizzato dall’Accademia Calcio Valbrembo e dal Paladina Calcio, in collaborazione con l’associazione “La passione di Yara”, il torneo vedrà la partecipazione di 30 squadre maschili provenienti da tutta Italia, sei formazioni femminili Under 12 e due squadre di calcio special, regalando giorni di emozioni e sorrisi a centinaia di giovani calciatori.

Queste le parole dal palco del presidente nerazzurro: "Siamo qua per ricordare Yara e questo sicuramente è un valore importante, sono contento di essere qui perché questa è un'iniziativa lodevole. Quando si parla di passione mi piace usare questa frase: “un uomo è fortunato quando riesce a fare in modo che la sua passione diventi il proprio mestiere”. Passione è anche la sostanza di questa lodevole iniziativa che ha coinvolto 34 società sportive più circa una trentina di aziende. Quindi questo dimostra come lo sport possa veramente essere un fenomeno sociale di forte aggregazione ed è un contenitore di grandissimi valori che se vengono utilizzati nel modo giusto creano gli uomini del domani”